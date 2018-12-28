Avrupa piyasaları Perşembe günün kayıplarını telafi ediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Aralık (DHA) – Avrupa hisse senedi piyasaları, Perşembe günü görülen keskin düşüş ertesinde, güne artışla başladı.

FTSE 100 endeksi açılıştan kısa bir süre sonra yüzde 1.17 artışla 6 bin 662 puana, DAX yüzde 0.99 artışla 10 bin 484 puana ve CAC yüzde 0.98 artışla 4 bin 643 puana yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis’in verilerine göre, Almanya’nın ithalat fiyatları Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 artarken aylık bazda yüzde 1.0 azalırken, ham petrol fiyatları hariç tutularak, yıllık yüzde 2.3 arttı.