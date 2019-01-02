Avrupa piyasaları erken işlemlerde Asya etkisiyle geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ocak (DHA) – Avrupa hisse senedi piyasaları yılın ilk işlem gününe, Asya hisse senedi piyasalarındaki gerileme etkisiyle, düşüşle başladı.
Yatırımcılar, Euro Bölgesi, Almanya ve Birleşik Krallık’ta açıklanacak imalat verilerini bekliyorlar.
Açılış öncesi işlemlerde;
- FTSE 100 yüzde 0.93,
- CAC 40 yüzde 1.90,
- Euro Stoxx 50 yüzde 1.07 ve
- DAX yüzde 0.96 düştü.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.07 kazanımla 1.1476 dolar düzeyine yükselirken, sterlin yüzde 0.11 kayıpla 1.2750 dolar düzeyine geriledi.