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Ekonomi

Avrupa piyasaları erken işlemlerde Asya etkisiyle geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ocak (DHA) – Avrupa hisse senedi piyasaları yılın ilk işlem gününe, Asya hisse senedi piyasalarındaki gerileme etkisiyle, düşüşle başladı

02 Ocak 2019 14:41

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ocak (DHA) – Avrupa hisse senedi piyasaları yılın ilk işlem gününe, Asya hisse senedi piyasalarındaki gerileme etkisiyle, düşüşle başladı.
Yatırımcılar, Euro Bölgesi, Almanya ve Birleşik Krallık’ta açıklanacak imalat verilerini bekliyorlar.
Açılış öncesi işlemlerde;
       - FTSE 100 yüzde 0.93,
       - CAC 40 yüzde 1.90,
       - Euro Stoxx 50 yüzde 1.07 ve
       - DAX yüzde 0.96 düştü.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.07 kazanımla 1.1476 dolar düzeyine yükselirken, sterlin yüzde 0.11 kayıpla 1.2750 dolar düzeyine geriledi.

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