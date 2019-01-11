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Ekonomi

Avrupa piyasaları açılış öncesinde yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul,  11 Ocak (DHA) – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesinde, yatırımcıların yaklaşan Brexit oylaması ve ilgili diğer gelişmelere odaklanmasıyla yükseldi

11 Ocak 2019 13:38

Mahmut Can Emir / İstanbul,  11 Ocak (DHA) – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesinde, yatırımcıların yaklaşan Brexit oylaması ve ilgili diğer gelişmelere odaklanmasıyla yükseldi.
Birleşik Krallık milletvekillerinin Başbakan May ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki imzalanan anlaşmayı onaylayıp onaylamayacakları konusunda henüz net bir bilgi yok.
Avrupa hisse sendi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;
- FTSE yüzde 0.30,
- DAX yüzde 0.30 ve
- CAC yüzde 0.10 yükseldi.
Euro dolar karşısında yüzde 0.27 kazanımla, 1.1429’dan işlem görürken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.13 değerlenerek 1.2761’den işlem gördü.
The Guardian\'ın haberine göre, Britanya Sanayi Konfederasyonu (CBI) anlaşmasız bir Brexit\'in, binlerce istihdamın riske gireceği uyarısı yaptı.
CBI\'dan yapılan açıklamada, anlaşmasız Brexit\'in, ülke gayri safi yurtiçi hasılasında (GSYH) yüzde 8\'e varan oranda kayba neden olacağı ve buna bağlı olarak ağır ekonomik sonuçların ortayla çıkacağına dikkat çekildi.
Parlamenterlerin, Başbakan Theresa May\'in Brexit anlaşmasını desteklemeye çağrıldığı CBI açıklamasında, mevcut anlaşmanın uygulanacak geçiş dönemi ile işletmelerin çalışmaya devam edebileceleri bir \"çözüm\" sunduğunu vurguladı.
CBI Genel Direktörü Carolyn Fairbairn, bugün Bristol\'da yapacağı bir konuşmada, Parlamento\'nun, May\'in Brexit anlaşmasına onay vermemesi durumunda ise, anlaşmasız Brexit\'ten kaçınmayı ve Britanya\'da istidamın güvenceye alınmasını sağlayacak planların derhal ortaya konması gerektiğini vurgulayacak.

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