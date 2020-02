Avrupa piyasaları açılış öncesinde düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Ocak (DHA) – Yatırımcılar Brexit oylamasının sonucunun etkilerini beklerken, Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde düştü.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in hükümeti Çarşamba günü düzenlenen güven oylamasından olumlu sonuç aldı; ancak, yatırımcılar muhalefet lideri Jeremy Corbin’in farklı bir Brexit senaryosu için May ile görüşmeyi reddetmesiyle, endişelerini korudu.

May, hükümetinin 2016 yılındaki referanduma saygı duyarak Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) planladığı üzre Mart ayının sonunda çıkacağını söylerken, kimi haberlere göre Brexit daha ileri bir tarihe ertelenebilir.

Gelişmeler etkisiyle;

- FTSE yüzde 0.48,

- DAX yüzde 0.45 ve

- CAC yüzde 0.47 düştü.

Euro, dolar karşısında bir değişim göstermeyerek 1.1390 düzeyinde. Sterlin yüzde 0.05 kayıpla 1.2875 düzeyine çekildi.