T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu kabul edildi

Avrupa Parlamentosu'nun yıllık olağan Türkiye raporu oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi. Rapor, sert ifadeler içeriyor.

14 Nisan 2016 19:38


Strasbourg'ta yapılan oturumda, 337 parlamenter raporu onaylarken, 133'ü karşı oy kullandı. Raporda basın özgürlüğü, Kürt meselesi, toplanma özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve benzer konularda Türkiye'ye sert bir üslupla eleştiriler yöneltiliyor.

Türkiye'de demokrasi ve hukuk devletinin gerilediğine işaret edilen raporda, özellikle medya özgürlüğü alanında yaşanan gelişmeler kaygı verici olarak tanımlanıyor.

'Dibe vuran ilişkiler'

Strasbourg muhabirimiz Kayhan Karaca'nın haberine göre, raporla ilgili genel kurul oturumunda yapılan tartışma Türkiye-AB ilişkilerinin Avrupa kamuoyu gözünde dibe vurmuş olduğunu gösterdi. Avrupa Komisyonu'nun üyelik müzakerelerini destekleyen tavrına rağmen, bugüne kadar Türkiye’nin üyeliğini savunan Avrupalı liberaller dahi Ankara ile üyelik müzakerelerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Oturumda AB dönem başkanı sıfatıyla söz alan Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert Türkiye ile AB’nin önemli ilişkilere sahip olduklarını belirtmekle birlikte, Türkiye’de hukuk devleti ve temel haklar konusunda kaygı verici gelişmeler yaşandığına işaret etti.

'Vize haziranda zor kalkar'

Avrupa Komisyonu adına söz alan Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri’nden sorumlu komiser Johannes Hahn, vizenin kalkmasının "Türkiye'nin AB üyesi olacağı anlamına gelmeyeceğini" ifade etti.

AP Türkiye raportörü Kati Piri ise genel kurul oturumu öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Türk vatandaşlarına AB vizesinin haziran ayına kadar kalkacağı konusunda iyimser olmadığını dile getirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Avrupa ParlamentosuTürkiyeKürtKayhan KaracaTürkiye-ABAvrupaKomisyonuAvrupalıAnkaraHollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert TürkiyeAvrupa Komşuluk PolitikasıGenişleme MüzakereleriJohannes HahnKati PiriTürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24