Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye Güneydoğu'da operasyon eleştirisi

Avrupa Birliği (AB), mülteci krizi nedeniyle Türkiye ile yakın işbirliği arayışına girererken, Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) Ankara'nın uygulamalarına eleştiri geldi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, AP Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye'ye basın özgürlüğü, Kürtlerin durumu ve mülteci güvenliği konusundaki "gerileme" nedeniyle eleştirilerde bulundu.

Hollandalı sosyal demokrat parlamenter, Türkiye hakkındaki yıllık taslak raporunu tamamladı.

Salı gün Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'na sunulan raporda, Ankara'nın uygulamalarına ilişkin eleştiriler yer aldı.

İlerleme raporunda Türkiye'de demokratik reformlar, bağımsız yargı, özgür basın ve ifade özgürlüğü konusunda gidişatın iyi olmadığı savunuldu.

Raporda, Türkiye'de medyanın üzerinde giderek artan bir baskı olduğu, yüzlerce gazetecinin işsiz kaldığı, onlarcasının cezaevinde mahkûmiyet beklediği belirtiliyor.

AP Türkiye Raportörü'ne göre, AB sığınmacı krizi sürecinde Ankara'nın desteğine ihtiyaç duyuyor.

Bu nedenle de birçok Avrupalı lider "sanki Türkiye'de hiçbir şey olmuyormuş gibi" davranıyor.

Raporda, mülteci akımının durdurulması karşılığında Türkiye'deki insan hakları sorununun görmezden gelinmemesi uyarısında bulunuldu.

Kati Piri, AB'nin, "aceleci bir şekilde Erdoğan rejimi ile uzlaşmaya çalışmaması gerektiğini" savundu.

Raporda AB Komisyonu da eleştirildi. Komisyonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine eleştirilerle dolu Türkiye İlerleme Raporu'nu açıklamayı 1 Kasım seçimleri sonrasına bıraktığı anımsatıldı.

Rapora göre, bu AKP'nin seçim zaferine katkı sağladı. AB Komisyonu Başkanı Jean - Claude Juncker, bu karar ile mülteci sorunu karşılığında "Avrupa'nın bütün hassas konularda susmaya hazır olduğu" izlenimini verdi.

Piri, raporunda Türkiye'nin güneydoğusundaki duruma ilişkin "derin kaygılarını" dile getirdi.

Raporda, PKK ile hükümet arasında 3 yıllık ateşkesin sona erdiği ve Güneydoğu'da çatışmaların giderek çığırından çıktığı belirtildi.

"Hükümetin terörizme karşı tepki verme hakkı vardır fakat, sokağa çıkma yasağı, kuşatma ve güvenlik güçlerinin müdahalesi ölçülü değil" ifadesine yer verildi.

"Avrupa, kendini Türkiye'ye

bağımlı hale getiriyor"

AP Türkiye Raportörü'ne göre, Avrupa tüm bu yaşananlara sadece "sığınmacı gözlüğünden" bakarak, kendisini Türkiye'ye bağımlı hale getiriyor.

Raporda Türkiye'de yargı bağımsızlığı ve ifade özgürlüğünün baskı altında olduğu belirtildi.

AB'ye Güneydoğu'daki çatışmalar konusunda PKK ile Türkiye arasında "arabuluculuk yapması" çağrısında bulunuldu.

Piri, raporunda Avrupa'ya mülteci akının önlemeyi amaçlayan plan ile Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Raporda, Türkiye'nin sığınmacılar için uyguladığı "açık kapı politikasından" ise övgüyle söz edildi.

Ancak buna rağmen Türkiye'nin mültecilerin geri gönderilmesi açısından güvenli bir ülke olup olmadığına değinilmedi.

Kati Piri'nin de üyesi olduğu Hollanda İşçi Partisi'nin (PvdA) lideri Diederik Samsom, Avrupa'ya gelen sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesini planlıyor.

Piri'ye göre bu planın uygulanması şu anda hukuki açıdan mümkün değil.