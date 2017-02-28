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Dünya

Avrupa Parlamentosu'ndan Afrikalı mülteciler için 'Marshall yardımı' önerisi

Avrupa Parlamentosu, Afrika’dan gelen ‘mülteci akınına’ karşı 'Marshall yardımı' projesi önerisinde bulundu

28 Şubat 2017 23:00

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Avrupa’ya devam eden mülteci akınını sona erdirmek için Afrika’ya ‘Marshall yardımı’ yapılmasını önerdi. Deutche Welle’de yer alan habere göre Alman Funke grubuna konuşan Tajani, “Ya acilen bir şeyler yapmamız gerek ya da önümüzdeki 20 yıl içinde milyonlarca Afrikalı Avrupa’ya akacaktır” diye konuştu.

Görevine geçen ay başlayan Tajani, ‘sorunu’ Afrika’da çözmenin doğru olacağını belirtirken Afrika’da çölleşmenin gittikçe arttığına, bu nedenle de insanların tarımı bıraktıklarına ve işsiz kaldıklarına dikkat çekti. Mülteci akınının durdurulması için Libya’da kamplar kurulması gerektiğini vurgulayan AP başkanı, “AB’nin bu hedefe yönelik olarak Libya ile mülteci anlaşması imzalaması gerekiyor. Ancak bu kamplarda yeteri kadar donanım, örneğin doktor ve ilaç olması gerekir” diye konuştu.

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, geçen ay ‘Afrika İçin Marshall Planı’ adlı yardım girişimini kamuoyuna tanıtmıştı. Avrupalıların bakış açısı ile Kuzey Afrika’nın bundan 25 yıl önceki Doğu Avrupa ile paralellikler gösterdiğine dikkat çeken Alman Bakan, Kuzey Afrika’nın Avrupa ekonomik bölgesini entegre edilmesi gerektiğini, bunun için adil ticaret anlaşmalarına ihtiyaç bulunduğunu söyledi. 

 

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