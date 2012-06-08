T24 LogoT24 Logo
Politika

Avrupa Parlamentosu'nda Dersim katliamı tartışıldı

BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak, oturumda, TBMM 'de Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan Dersim komisyonuna üye veremediklerini savundu.

08 Haziran 2012 02:19

Avrupa Parlamentosu'nda, Yeşiller ve Birleşik Sol gruplarının ev sahipliğinde düzenlenen oturumda, "Dersim katliamı" ele alındı.

BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak, oturumda, "BDP olarak o komisyonda temsil edilme hakkımız yok. Dilekçe komisyonunda var ama her komisyonda bir üyeyle temsil edildiğimiz için, kurulan alt komisyonlara üye veremiyoruz. Komsyonlarda tek üyeyle temsil ediliyorsanız alt komisyonlara üye gönderemiyorsunuz. Bazen zorlayarak, siyaseten kendimize yol açıyoruz ama bazen bu yolu da açamıyoruz" dedi. 
 
Kışanak'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten TBMM Dilekçe Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın da "(BDP Diyarbakır Milletvekili) Emine Ayna, Dilekçe Komisyonu'nun üyesidir. Hiçbir çalışmamıza katılmamıştır. Biz özellikle Dersim komisyonunu alt komisyon olarak kurmadık. Dilekçe komisyonumuzun bütün üyeleri Dersim komisyonu üyeleridir. Haliyle eğer BDP'li arkadaşımız da gelmiş olsaydı bu komisyonda da yer bulmuş ve çalışmış olacaktı" cevabını verdi. 
 
Aydın, Dersim komisyonunun öncelikli görevinin kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik olacağını, tazminat ödenmesi, şehir ve köy adlarının değiştirilmesi, anıt ve müze yapılması gibi taleplere cevap vermenin hükümetin yetkisinde bulunduğunu belirtti. 
 
Oturumda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey ise Türkiye'de “Mezhep farklılıklarının din farkından daha ağır bir suç olarak görüldüğünü", bu nedenle Alevilerin fiziki ya da kültürel katliamlara hedef yapıldığını iddia etti.

ETİKETLER

kışanak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24