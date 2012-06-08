Avrupa Parlamentosu'nda Dersim katliamı tartışıldı

Avrupa Parlamentosu'nda, Yeşiller ve Birleşik Sol gruplarının ev sahipliğinde düzenlenen oturumda, "Dersim katliamı" ele alındı.

BDP Eşbaşkanı Gülten Kışanak, oturumda, "BDP olarak o komisyonda temsil edilme hakkımız yok. Dilekçe komisyonunda var ama her komisyonda bir üyeyle temsil edildiğimiz için, kurulan alt komisyonlara üye veremiyoruz. Komsyonlarda tek üyeyle temsil ediliyorsanız alt komisyonlara üye gönderemiyorsunuz. Bazen zorlayarak, siyaseten kendimize yol açıyoruz ama bazen bu yolu da açamıyoruz" dedi.

Kışanak'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten TBMM Dilekçe Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın da "(BDP Diyarbakır Milletvekili) Emine Ayna, Dilekçe Komisyonu'nun üyesidir. Hiçbir çalışmamıza katılmamıştır. Biz özellikle Dersim komisyonunu alt komisyon olarak kurmadık. Dilekçe komisyonumuzun bütün üyeleri Dersim komisyonu üyeleridir. Haliyle eğer BDP'li arkadaşımız da gelmiş olsaydı bu komisyonda da yer bulmuş ve çalışmış olacaktı" cevabını verdi.

Aydın, Dersim komisyonunun öncelikli görevinin kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik olacağını, tazminat ödenmesi, şehir ve köy adlarının değiştirilmesi, anıt ve müze yapılması gibi taleplere cevap vermenin hükümetin yetkisinde bulunduğunu belirtti.

Oturumda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey ise Türkiye'de “Mezhep farklılıklarının din farkından daha ağır bir suç olarak görüldüğünü", bu nedenle Alevilerin fiziki ya da kültürel katliamlara hedef yapıldığını iddia etti.