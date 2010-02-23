Avrupa Parlamentosu'nda asker tartışması

T24- Brüksel’de yapılan 63.Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) toplantısının ikinci gününde komisyon üyesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen ile Avrupa Parlamentosu AP Türkiye raportörü Ria Oomen-Ruijten arasında askerlerin sivil hayata müdahalesi konusunda bir tartışma yaşandı.

ABHaber’e göre, Onur Öymen, KPK toplantısında söz alarak askerlerin politikaya etkisi konusunun AP Türkiye raporunda gündeme getirildiğinden yola çıkarak "8 yıl içinde TBMM’den askerlerin tavsiyesi ile bir yasa dahi kabul edilmedi" diyerek "O zaman nasıl askerlerin sivil hayata müdahalesinden bahsedilebilir" görüşünü ortaya koydu.

Bunun üzerine söz alan AP Türkiye raportörü Oomen-Ruijten, "Birde bu olacak mıydı.Bu olacak iş değil. Siz askerlerin yetkisine sınır konulmasını anayasaya koymalısınız. Bu açıdan yeni bir Anayasaya ihtiyaç var" karşılığını verdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, Türkiye’deki hukuk sisteminin değiştirilmesi için hükümet ve muhalefete çağrıda bulunurken, "Dışarıdan bakan birisi olarak savcıların tutuklanması, görevden el çektirilmesi gibi olaylara şaşırdığımı ve endişelendiğimi söylemeliyim. Mahkemelerde tarafsızlık olmazsa bu işler yürümez" şeklinde konuştu.

RAPORTÖRÜN TARTIŞMALI TÜRKİYE RAPORU

Tartışmalı Türkiye Raporuna ilişkin bilgi veren Ria Oomen-Ruijten, hükümete ve muhalefete yeni bir anayasa hazırlanması ve hukuk sisteminin değiştirilmesi için çağrısında bulundu.

ABHaber’e göre, KPK toplantısına Türkiye’deki son gelişmeler ve Kıbrıs sorunu damgasını vurdu. Toplantıda konuşan Raportör, Türk hükümetinin toplumun tüm eğilimlerini bir araya getirerek barıştırma çabalarını çok önemli bulduğunu belirtti.

Anayasa mahkemesinin DTP’yi kapatma kararına ve askeri mahkemelerin yetkilerinin sınırlandırılması düzenlemenin iptaline dikkat çekerken "Biz AP olarak gerçekten Türkiye’nin modernleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’nin sivil bir anayasaya ihtiyacı bulunuyor. Burada hükümete ve muhalefete yeni Anayasa için çağrıda bulunuyoruz" dedi. Türkiye’deki adalet sisteminin reform edilmesi gereğine de vurgu yapan Raportör şunları söyledi:

"Türkiye’de bizleri endişelendiren husus şu: Adli sistem reformu geçen yıl gündeme gelmişti. Bu konuda adalet sisteminin reform edilmesi için strateji belirlenmişti. Eğer bu alanda reform olmazsa hukuki boşluk olacak demektir. Bizlere Anayasa Mahkemesi’nin kararını yorumlamak düşmez. Dışarıdan bakan birisi olarak savcıların tutuklanması, görevden el çektirilmesi gibi olaylara şaşırdığımı ve endişelendiğimi söylemeliyim. Mahkemelerde tarafsızlık olmazsa bu işler yürümez. Tekrar muhalefeti ve iktidarı hukuk sisteminin değiştirilmesi için işbirliği yapmaya çağırıyoruz. Ben burada bu soruyu muhalefet ve iktidar milletvekillerini soruyorum. Hukuki sistemi değiştirecek misiniz?"