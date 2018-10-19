Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Piri: Türkiye'de kuvvetler ayrılığı konusunda endişeliyiz

T24

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik kuvvetler ayrılığı ilkesinde endişeli olduklarını belirterek, "Türkiye'de bazı hükümlüler tamamen siyasal sebeplerden dolayı hapis yatıyor. Avrupa Birliği görüşmelerinde ilerleme sağlamak için kelimeler yeterli değil" dedi.

Türkiye’deki ‘siyasi’ tutuklulara da değinen Piri, Osman Kavala’nın 12 aydır iddianamesiz hapis yattığını hatırlattı ve davasının en kısa sürede açıklanmasını istediğini söyledi.

Piri, Türkiye’ye yaptığı keşif gezisi ve hazırlayacağı rapor hakkında İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi.

"Bazı basın kurumları beni şeytanmışım gibi gösterdi"

Muhalefet liderleri Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’la görüşen Kati Piri, hükümet kanadından Meclis Başkanı Binali Yıldırım dahil pek çok kişiyle görüşme talep ettiğini fakat hiçbirine dönüş almadığını belirtti.

Bunun şahsi bir sebepten olduğunu düşündüğünü söyleyen Piri, ‘’Bazı basın kurumları beni şeytanmışım gibi gösterdi’’ dedi ve bu sebepten dolayı hükümetin onunla görüşmek istemediğini düşündüğünü belirtti.

Geçtiğimiz senelerde hükümete yakınlığıyla bilinen bazı basın kuruluşları Piri için ‘’Türkiye düşmanı’’ ve ‘’terör sevici’’ gibi yakıştırmalarda bulunmuştu. Piri bu gelişmelerin sonucunda hükümetin son zamanlarda AB ile tekrar yakınlaşma girişimlerinde bulunmasını ‘’kozmetik’’ yani yapmacık bulduğunu belirtti.

Açıklamasında, Türkiye’nin Almanya, Hollanda gibi bazı AB ülkeleri ile ilişkilerinin iyileştiğini ve bunun pozitif bir gelişme olduğunu söyleyeren Piri, son yıllardaki gelişmelerin yeterli olmadığını ve Türkiye’nin bu yolda ilerlemek istiyorsa hukukun üstünlüğü ve insan hakları hakkında reformlar yapması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında birçok defa Türkiye’deki ‘siyasi’ tutuklulara değinen Piri, Osman Kavala’nın 12 aydır iddianamesiz hapis yattığını hatırlattı ve davasının en kısa sürede açıklanmasını istediğini söyledi.

Piri tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin en kısa sürede devreye gireceğini umduğunu ve Başak Demirtaş’a Avrupa Parlamentosu'nun Selahattin Demirtaş’ın yanında olduğunu söylediğini belirtti.

"Türkiye ile ilgili açmazdayız"

Piri, Türkiye hakkındaki raporunu önümüzdeki hafta hazırlayacağını söyledi.

Piri, geçen seneki rapora göre, Türkiye'de mevcut siyasi durumun düzelmediği takdirde ve Venedik Komisyonu'nun negatif değerlendirmesine rağmen yeni anayasa paketi uygulanırsa Türkiye ile müzakrelerin resmi olarak askıya alınmasını tavsiye edeceğini hatırlattı. Ancak Piri, AP’deki bir çok parlamenterin, Türkiye vatandaşlarıyla kurdukları köprülerin açık kalmasını istediğini bu sebepten dolayı da bir açmazda olduklarını belirtti.

Raportör bu açmazın sebebinin, Türkiye’de hukukun üstünlüğü ile ilgili durumu desteklemediklerini göstermek istedikleri, ama aynı zamanda Türkiye nüfusu ile bağları koparmak istememeleri olduğunu belirtti.

Türkiye'yi mülteci krizi sürecinde takdiri hak ediyor

AB’nin Türkiye’deki insan hakları konusunda endişeli olmasının, AB’nin Türkiye’nin üyelik sürecini ciddiye aldığını gösterdiğini söyleyen Piri, AB’nin Türkiye’yi izole etmemesi gerektiğine inandığını da ifade etti.

Piri Türk hükümetinin ve halkının ‘’Mülteci Krizi’’ sürecinde takdiri hak ettiğini de söyledi.

Ayrıca Piri ‘’AB büyük ölçekte Suriyeli mültecilerin tekrar yerleştirilmesi konusunda verdiği sözünü tutmalıdır.’’ dedi.

Piri’nin hazırlayacağı rapor ve AP’nin buna vereceği tepki, Türkiye- AB ilişkilerinin kaderini belirleyecek derecede öneme sahip olabilir.