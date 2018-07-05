Avrupa Parlamentosu, telif hakkı yasa tasarısını reddetti

İnternette telif haklarına ilişkin yasa tasarısı Avrupa Parlamentosu tarafından oylandı ve reddedildi.

Tartışma yaratan yasa tasarısı değişiklik önergeleri ile beraber eylül ayında AP'nin bir sonraki ana oturumunda tekrar oylanabilecek. Yasa tasarısı artık Google gibi arama motorları veya Facebook gibi sosyal platformları haber portallarının içeriğini paylaşmak istediği takdirde bunun için bir lisans bedeli ödemek durumunda bırakacaktı. Birçok kişi bunun ifade ve haber alma özgürlüğünü kısıtlayabileceğinden endişe ediyordu.

Tartışmalarda taraf olanlar bu uygulama hayata geçmesi halinde tüm dijital platformlar kullanıcılarının sitelerine yükledikleri veya yayınladıkları içeriğin yasal olması ve bedelinin ödenmiş olması konusunda sorumlu olacaktı. Buna resim, video, kaynak kodu ve müzik de dahil olacak; ya gerekli ücretin ödenmiş olması istenecek ya da artık bu içerikler filtreden geçirilerek otomatik olarak sansürlenecekti.

'Geleneksel haberciliğin ayakta kalması için şart'

Geleneksel medya ve haberciliğin ayakta kalması için gerekli görüldüğü belirtilen bu uygulamalar AB'de hayata geçtiği takdirde küçük veya büyük tüm içerik üreticileri, sosyal platformlar ve kullanıcılar bundan etkilenecekti.