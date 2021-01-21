Avrupa Parlamentosu: Selahattin Demirtaş başta olmak üzere tüm siyasi tutukluları serbest bırakın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brüksel'de temaslarda bulunduğu saatlerde Avrupa Parlamentosu tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başta olmak üzere Türkiye'deki 'siyasi tutuklu' olarak nitelendirilen kişiler için sert bir karar aldı.

Euronews'in haberine göre; Avrupa Birliği (AB) kurumlarınca hazırlanmış daha önceki Türkiye raporları da göz önünde bulundurularak hazırlanan kararda, Demirtaş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları kapsamında derhal koşulsuz bir biçimde serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Aynı şekilde Figen Yüksekdağ'a yönelik de tüm suçlamaların düşürülmesi, tüm HDP'li tutukluların serbest kalması ve tüm bu kişilerin tehditlerden ve baskıdan azade şekilde demokratik haklarını kullanmaya devam edebilmeleri talep edildi.

Herhangi bir bağlayıcılığı olmayan karar metninde öne çıkan ifadeler şunlar: