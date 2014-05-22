Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı



28 AB üyesi ülkeden Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık açan ilk ülkeler Hollanda ve İngiltere oldu. Hollanda'da seçim sandıkları yerel saatle sabah 7:30'da açılırken, yarım saat sonra da İngiltere'de oy verme işlemi başladı.

Avrupa şüphecisi görüşlerle öne çıkan İngiltere'de seçmenler 751 üyeli Avrupa Parlamentosu'nun 73 vekilini belirleyecek. Gözlemciler, Avrupa Birliği'ne karşı görüşleri ile tanınan Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi UKIP'in büyük başarı kaydedeceği beklentisi içinde. Tahminlere göre, İngiltere'nin AB'den çıkmasını savunan ve göçe karşı politikaları ile bilinen parti, yüzde 30'luk oy oranı ile seçimden en güçlü parti olarak çıkacak.

Hollanda'da durum

Hollanda'da ise 12,5 milyon dolayında seçmen, ülkeyi Avrupa Parlamentosu'nda temsil eden 26 milletvekilini seçecek. Hollanda'da seçim kampanyası süresince AB şüphecisi partiler öne çıktı. Kamuoyu yoklamalarına göre, AB karşıtları ile AB yanlıları başa baş bir mücadele içinde. Avrupa yanlısı görüşleri ile bilinen sol-liberal D66 ile Geert Wilders'in liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) 5'er milletvekili ile seçimden en güçlü çıkan partiler olması bekleniyor.

AB'nin diğer büyük ülkeleri Almanya ve Fransa'da ise seçimler pazar günü yapılacak. Resmi seçim sonuçlarının pazar gecesi 23:00 sularında açıklanması bekleniyor. 400 milyon Avrupa Birliği vatandaşı, seçimlerde oy kullanma hakkına sahip.