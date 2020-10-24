Avrupa Parlamentosu'ndan 'vejetaryen ve vegan burger' teriminin kullanılmasına onay

Avrupa Parlamentosu (AP) firmaların genelde et ve hayvansal madde içeren ancak tamamen bitkisel bazlı olan gıda ürünlerinin "vejeteryan burger" tarzı isimlerle markalaştırmalarını yasaklamaya yönelik başvuruyu reddetti.

Euronews'in haberine göre; AP Komisyonu bunun yanında süt içermeyen ancak peynir ve yoğurt gibi isimler adı altında satılan gıda ürünlerinin bu tarz terimleri kullanmasına ise yasak getirdi.

Et lobileri tüketicilerin yanılttığı gerekçesiyle vejetaryen ya da vegan ürünlerin sosis, hamburger, biftek ya da yoğurt gibi isimler adı altında satılmasına karşı çıkmış ve bununla ilgili kanun düzenlemesi yapılması için Avrupa Birliği makamlarına başvuruda bulunmuştu.

Karar sonrası açıklama yapan Humane Society International sivil toplum örgütü yetkilisi Joanna Swabe AP'nin korumacı bir yapıda olan et endüstrisine karşı verdiği cevaptan memnun olduklarını belirterek, "Bitkisel bazlı protein ve gıda ürünlerinin pazarlanmasına karşı çıkan bir kesim var. AP'nin kararından memnunuz ancak süt ürünleriyle alakalı verilen karar hayal kırıklığı yarattı." diye konuştu.

Bazı çevreci gruplarsa özellikle 'vejetaryen burger' ve 'etsiz sosis' gibi terimlerin kullanılacak olmasını önemli bir zafer olarak kabul etti.