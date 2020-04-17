Avrupa Parlamentosu'ndan RTÜK'e tepki: Covid-19'la mücadele Türkiye'de daha çok sesi bastırmaya gerekçe olamaz

Ne olmuştu?

RTÜK, yayıncının ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2020 tarihlerindeki Koronavirüs gündemiyle ilgili yaptığı yorumları değerlendirdi. Kurul, Fatih Portakal’ın toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiğine hükmetti.

İfadelerin tarafsızlığa aykırı bir şekilde halkın birlik ve beraberliğinin sağlanmasına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine varan RTÜK, 6112 sayılı Kanun’un 8/1/b maddesinde yer alan “Yayın hizmetleri, Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmü kapsamında FOX TV’ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verilmesine karar verdi.

RTÜK Kanununa göre, FOX TV'nin aynı ihlali tekrarlaması halinde yayın lisansının iptaline karar verilebiliyor.

FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal hakkında sosyal medya hesabından yaptığı "Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da suç duyurusunda bulunulmuştu.