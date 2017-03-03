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Dünya

Avrupa Parlamentosu milletvekili: Kadınlar erkeklerden daha az kazanmalı, çünkü onlar daha az zeki!

Polonyalı üye Janusz Korwin-Mikke hakkında disiplin soruşturması açıldı

03 Mart 2017 01:06

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kadın ve erkekler arasındaki ücret eşisizliğine ilişkin oturumda, 74 yaşındaki Polonyalı üye Janusz Korwin-Mikke tepki çeken bir konuşma yaptı.

Eşit işe eşit ücretin ödenmesine karşı çıkan Korwin-Mikke, “Elbette kadınlar erkeklerden daha az kazanmalı. Çünkü onlar, daha zayıf, daha küçük ve daha az zeki ve daha az kazanmalı” ifadesini kullandı.

Evrensel'de yer alan habere göre, geçmişte, Afrikalılar için de bir çok kez ‘zenci’ ifadesini kullanan Korwin-Mikke'nin bu ifadelerine, özellikle kadın üyeler büyük tepki gösterdi.

Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyesi İspanyol Iratxe Garcia Perez, “Sana göre benim burada üye olarak bulunma hakkım bile yok. Kadınların parlamentoda bulunup sizinle aynı haklara sahip olmasının sizi ve sizin gibilerin canını yaktığını biliyorum. Avrupalı kadınları sizin gibi erkeklere karşı savunmak için buradayım” şeklinde konuştu.

AP Başkanı Antonio Tajani de cinsiyetçi açıklamaları nedeniyle Korwin-Mikke hakkında disiplin soruşturması açtı. Tajani'nin ofisinden yapılan açıklamada, verilecek cezanın kınamadan, para cezası veya geçici olarak oturumlara katılma yasağına kadar uzanabileceği ifade edildi. 

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