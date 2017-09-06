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Dünya

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı: AB üyeliği Türkiye için uygun değil

Avrupa Parlamentosu geçen yıl büyük çoğunlukla tam üyelik müzakerelerinin dondurulmasını talep etmişti

06 Eylül 2017 14:57

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı David McAllister AB üyeliğinin Türkiye için uygun olmadığını söyledi. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz da, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin genişletilmesine karşı çıktı

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği'nin genişletilmesine karşı olduklarını açıkladı.

Kurz, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesine kesinlikle karşı olduklarını ve AB Dışişleri Bakanlarının gayrı resmî buluşmasında Almanya'nın bu yöndeki talebini destekleyeceklerini" söyledi.

1995 yılında kurulan AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği sadece belli mal gruplarını kapsıyor. Gümrük Birliği'nin hizmetler sektörü ile kamu ihaleleri ve tarımcılığı da kapsayacak şekilde genişletilmesiyle ilgili görüşmelerin aralık ayında başlaması öngörülmekteydi. Almanya hükümeti Türkiye'deki durum değişmeden görüşmelerin başlatılmasına yetki vermeyeceğini duyurmuştu.

Kurz, AB'nin Türkiye'ye yönelik tutumunda "daha kararlı davranmasını" istedi ve Türkiye'deki "kusurlu gelişmelere" daha fazla seyirci kalınamayacağını söyledi. Kurz, Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik görüşmelerine derhal son verilmesini de talep etti.

Aynı talep Alman Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Martin Schulz tarafından da dile getirilmişti. Türkiye'nin AB üyeliğine kuşkuyla bakan Almanya Başbakanı Angela Merkel, konunun ekim ayındaki AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde görüşüleceğini açıklamıştı.

Avrupa Parlamentosu'nun Alman Hristiyan Birlik Partili Dışişleri Komisyonu Başkanı David McAllister bir gazeteye verdiği demeçte "AB üyeliğinin Türkiye için iyi bir tercih olmayacağını" ve "AB ile Türkiye arasında farklı bir işbirliği üzerinde anlaşılmasını daha doğru bulduğunu" söyledi.

Avrupa Parlamentosu geçen yıl büyük çoğunlukla tam üyelik müzakerelerinin dondurulmasını talep etmişti.

 

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