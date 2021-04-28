Avrupa Parlamentosu, Brexit sonrası ticaret anlaşmasını onayladı

Avrupa Parlamentosu, Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkmasının (Brexit) ardından Londra ile varılan ticaret anlaşmasını onayladı.

Euronews'un aktardığına göre, Brüksel ve Londra arasında imzalanan bu ticaret anlaşması daha önce Britanya Parlamentosu tarafından onaylanmıştı. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’ndaki oylamada, 660 üye “evet”, 5 üye “ret” ve 32 üye “çekimser” oyu kullandı.

Noel öncesi üzerinde mutabakat sağlanan bu anlaşma, AB ve Britanya arasında yeni dönemdeki ticari ilişkilerin koşullarının çerçevesini çiziyor.

AB ve Britanya gümrük vergisiz ticaret yapacak

AB ve Britanya arasında imzalanan "Ticaret ve İşbirliği Anlaşması" uyarınca taraflar arasında üyelikten çıkışın ardından yeni bir serbest ticaret anlaşması yapıldı.

Anlaşma, mal ve hizmetlerle birlikte yatırım, rekabet, kamu destekleri, vergi, ulaşım, enerji, balıkçılık, veri güvenliği ve sosyal güvenlik gibi alanları da kapsıyor. Menşe kurallarına uyan mallara gümrük vergisi ve kota uygulanmayacak.