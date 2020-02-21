Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nden deniz yetki anlaşması kararı

Yunanistan’ın başkenti Atina'da yapılan, Türkiye'nin de üyesi olduğu Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nde Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasına ilişkin bir karar geldi. Yapılan oylamanın sonunda Asamble'de anlaşmanın aleyhine karar çıktı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Asamble toplantısında Mısır'ın girişimiyle, Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasının “kanunsuz” olduğuna ilişkin bir karar tasarısı oylandı. Oylamada, sadece toplantıda hazır bulunan beş Türk milletvekili ile Ürdün'den bir milletvekili, Mısır'ın sunduğu karar tasarısına “hayır” oyu verdi.

Toplantıya katılan TBMM heyeti içinde yer alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Atina'daki toplantıda yaşananların, AKP hükümetinin izlediği yanlış politikalar nedeniyle Türkiye'nin ne kadar yalnızlaştığını gösterdiğini söyledi.

Öztunç, “Mısır’ın Türkiye-Libya anlaşmasını kanun dışı olarak tanımlayan önergesine biz 5 Türk delegenin dışında sadece bir Ürdün’lü vekil ret oyu verdi. Filistinli vekil bile Türkiye’nin yanında yer almadı. Libya’yı temsilen toplantıda hazır bulunan vekiller de anlaşma aleyhine oy kullandı ve Türkiye’yi kınadıklarını açıkladılar” dedi.