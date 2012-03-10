Avrupa Parlamentosu'ndan ilk defa 'laik ordu' uyarısı

T24 - Asker-sivil ilişkisini Türkiye’yle ilgili her raporunda masaya yatıran Avrupa Parlamentosu (AP), geleneksel olarak yaptığı vurguların dışına çıkarak ordunun yapısına da değindi. 1 Mart’ta AP Dışişleri Komisyonu’nda oylanan Türkiye raporunun, 29 Mart’ta Genel Kurul onayına sunulacak son halinde, “ordunun laik bütünlüğünün ve operasyonel yeteneğinin” garanti altına alınması gerektiğinin altı çizildi.

İlk olma özelliği taşıyan vurgu, AP’deki Muhafazakarlar ve Reformistler Grubu’nun Başkan Yardımcısı İngiliz parlamenter Geoffrey Van Orden’ın önerisinin diğer gruplardan kabul görmesi üzerine metne dahil edildi. Raporun, Türkiye’deki asker-sivil ilişkilerinin değerlendirildiği ve sivillerin askerler üzerindeki kontrolünün artırılmasına yönelik adımlardan duyulan memnuniyetin dile getirildiği paragrafın sonuna eklen cümlede, “AP, Türkiye’nin NATO üyeliğinin önemi de göz önünde tutularak, silahlı kuvvetlerin süre gelen laik bütünlüğünün ve operasyonel kabiliyetinin garantiye alınmasının gereğini vurgular” ifadeleri kullanıldı.



‘Cadı Avı’ mesajı



AP metnine bu tür bir vurgu yerleştirilmesinde son dönemde gündemde olan davalar bağlamında yargının Türk Silahlı Kuvvetleri’yle ilgili tasarruflarının etkili olduğu belirtiliyor. AP kaynakları, bu ifadenin yargı tarafından atılan adımların bir tür “cadı avına” dönüşmemesi gerektiği mesajı olarak da algılanabileceğinin altını çiziyor. Ankara’dan “güçlü bir telkin” olmaması durumunda, AP’deki siyasi grupların genel desteğiyle metne giren bu ifadeyle ilgili bir değişiklik önergesinin Genel Kurul gündemine gelmesi beklenmiyor.