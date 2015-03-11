‘Avrupa Ordusu NATO’nun kopyası olmamalı‘



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO'nun Belçika'nın Mons şehrindeki merkezini ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Avrupa Birliği'nin (AB) savunma ve güvenlik konularında nasıl organize olacağına kendisinin karar vermesi gerektiğini belirtirken ‘'tekrarlardan'' kaçınılmasının önemini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri, oluşturulacak ordunun NATO'nun kopyası olması durumunda, güçlü bir savunma ve kooperasyona hizmet etmeyeceğini söyledi.

NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Baş Komutanı Philip Breedlove da Stoltenberg'in mesajını tekrarlayarak ''NATO'nun AB'nin oluşturmayı planladığı ordu konusunda başka bir endişesinin olmadığını, ancak akıllı yatırımlar yapılması gerektiğini'' dile getirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa bloğunun Rusya'ya Avrupa değerlerinin savunulması konusunda ciddi olduğunu gösermesi ve diğer ‘'tehditlere'' karşı durabilmesi için bir ‘'Birleşik Avrupa Birliği ordusu'' oluşturması önerisinde bulunmuştu. Juncker, bunun AB'nin son dönemlerde dış politakada kaybettiği itibarını geri kazanması açısından da önem taşıdığını söylemişti.