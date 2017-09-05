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Dünya

Avrupa, olası tarım krizine karşı önlemleri görüştü

Tallinn, 5 Eylül, (DHA) - Avrupa ülkelerinin tarımdan sorumlu bakan ve yetkilileri Estonya'da bir araya gelerek, tarım sektöründe olası krizlere önlem olarak çiftçilere daha fazla doğrudan destek verilmesi kararı aldılar

05 Eylül 2017 22:17

Tallinn, 5 Eylül, (DHA) - Avrupa ülkelerinin tarımdan sorumlu bakan ve yetkilileri Estonya\'da bir araya gelerek, tarım sektöründe olası krizlere önlem olarak çiftçilere daha fazla doğrudan destek verilmesi kararı aldılar.

Avrupa Birliği ülkelerinin tarım ve su ürünlerinden sorumlu bakanları bugün bir araya gelerek Ortak Tarım Politikası\'nın (CAP) geleceği için \'risk yönetimi önlemlerini\' görüştü.

Estonya\'nın başkenti Tallinn\'de bir araya gelen bakanlar, mevcut CAP\'nin kriz durumlarına karşı yeterince hazırlıklı olmadığı ve çiftçilerin risk yönetimi meselesinde daha fazla desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaştı.

Toplantıyı yöneten Estonya Köy İşleri Bakanı Tarmo Tamm, \"Krizlere önlem almak ve serbest piyasa koşullarında sektörün rekabet gücünü artırmak adına, çiftçilerin araç gereçlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

\"Son krizde, doğrudan desteğin yararını gördük\"

Kriz rezerv sisteminin gözden geçirilmesi, daha hızlı ve esnek hale getirilmesi gerektiği ifade edilen toplantıda, tarıma doğrudan desteğin sektörde kazanç istikrarı için önemli rolü olduğu sonucuna varıldı. Tamm, 2008\'de patlak veren küresel mali krize değinerek, \"Son kriz, çiftçilerin zor zamanları atlatmasında doğrudan desteğin ne kadar yararlı olduğunu gösterdi,\" diye konuştu.

\'2020 sonrası risklerini yönetmek adına çiftçilerimizi etkin araçlarla güçlendirmek\' başlığıyla toplanan buluşmaya 28 üye ülkenin bakan ve delegeleri, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi yetkilileri ile Avrupa Çiftçiler Kongresi temsilcileri katıldı.

 

(Fotoğraflı)

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