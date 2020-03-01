"Avrupa’nın yarısını ben gönderdim" diyen insan kaçakçısı tutuklandı

Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığını söyleyerek, "Avrupa’nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan Karlı, Edirne’de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan Karlı, Edirne’nin Enez ilçesi Çatalköy’de bulunan ikametinde yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Öte yandan, yine aynı şekilde sosyal medyada ve basın kuruluşlarına göçmen kaçakçısı olduğunu söyleyerek, röportaj veren bir diğer şüpheli şahıs Mehmet Savran’ın da yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (İHA)