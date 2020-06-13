Avrupa'nın ortasında "yanlışlıkla" işgal: Polonya askerleri Çekya'ya girdi

Çekya Dışişleri Bakanlığı, mayıs ayı sonunda Polonya askerlerinin 'yanlışlıkla' kendi topraklarına girdiğini açıkladı. Bakanlık, Koronavirüs sırasında kapalı olan sınırları koruyan Polonyalı askerlerin, kendi ülkelerindeki bir kiliseye gitmek isteyen Çekyalıları geri çevirdiğini bildirdi.

Harekete geçen Çekya'nın Varşova Büyükelçiliği, Polonya yönetimini uyardı. CNN International'a açıklama yapan Çekya Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri şu ifadeleri kullandı:

"Polonyalı mevkidaşlarımız, bunun kötü niyeti bulunmayan ordunun yol açtığı bir yanlış anlaşılma olduğunu gayrı resmî olarak belirtti. Ancak yine de resmî bir açıklama bekliyoruz. Polonyalı askerler artık yok ve vatandaşlarımız bölgeyi özgürce ziyaret edebilir."

Yabancı askerlerin ne kadar süre topraklarında bulunduğu sorulduğunda, sözcü "Hâlâ Polonya'nın resmi açıklamasını bekliyoruz" cevabını verdi. Polonya Savunma Bakanlığı da 'küçük işgali' kabul etti. Cuma yapılan açıklamada yanlışlıkla geliştiği ifade edilen bu durumun Çeklerle de çözüldüğü ifade edildi.

Bu açıklamada da askerlerin Pielgrzymow isimli sınır köyünün karşı tarafındaki bölgede ne kadar kaldığı net bir şekilde açıklanmadı.