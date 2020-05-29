Avrupa'nın en çok değer kazanan takımı Galatasaray, en çok küçülen kulüp Beşiktaş oldu

KPMG Football Benchmark ekibi 'Avrupa Eliti 2020-Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Avrupa'nın en değerli 32 takımın yer aldığı sıralamaya Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş girerken, Fenerbahçe yer alamadı. Sarı-Kırmızılı kulübün değeri 366 milyon Euro'ya yükseldi. 32 takımdan biri olan Beşiktaş ise listede 31'inci sırada yer aldı. Beşiktaş yüzde 19 küçülmeyle, en çok değer kaybeden takım oldu.

Real Madrid yüzde 8 büyümeyle ilk sırada

Avrupa futbolunun en değerli 32 takımının belirlendiği rapora göre, zirvede yüzde 8 büyüme ve 3 milyar 478 milyon Euro'luk değeriyle İspanyol devi Real Madrid yer aldı.



Sıralamaya Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş girerken, Fenerbahçe ve Trabzonspor listede yer bulamadı.

Galatasaray yüzde 49 büyümeyle en çok değer kazanan takım

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, yüzde 49 büyümeyle son bir yılda Avrupa'nın en çok değer kazanan takımı oldu.



Listeye 27'nci sıradan giren Sarı-Kırmızılılar'ın değeri 366 milyon Euro. Galatasaray'ı yüzde 45'lik büyümeyle Fransa'dan PSG takip etti. İtalya'dan Inter Milan, yüzde 42'lik büyümeyle üçüncü sırayı aldı.

En çok değer kaybeden takım Beşiktaş

Galatasaray'ın dışında listedeki diğer Türk takımı Beşiktaş ise Avrupa'da aldığı kötü sonuçlar nedeniyle son bir yılda en çok değer kaybeden takım oldu.



Listede 31'inci sırada bulunan siyah-beyazlılar, yüzde 19 küçülme yaşadı ve değeri 310 milyon Euro'ya geriledi. Beşiktaş'ın dışında Leicester City (İngiltere) yüzde 12, Arsenal (İngiltere) yüzde sekiz ve AC Milan (İtalya) da yüzde beş küçüldü.

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; listenin ilk sırasında yine Real Madrid var. İspanyol devine 3 milyar 478 milyon Euro değer biçildi.



Sahada bir türlü beklenen başarıya ulaşamayan İngiliz devi Manchester United (3 milyar 342 milyon Euro) ikinciliğe otururken, İspanya ekibi Barcelona (3 milyar 193 milyon euro) en değerli üçüncü takım oldu.