Avrupa'nın en büyük yatırımları açıklandı; Trendyol üçüncü sırada

Trendyol, Avrupalı teknoloji yayını Tech.eu'nun yayımladığı "Avrupa'nın en büyük 20 Yatırımı" listesine üçüncü sıradan girdi. Şirket Türkiye'den listeye giren tek firma oldu.

Tech.eu tarafından yapılan açıklamada Trendyol'un ağustos ayında gerçekleştirdiği yatırım turunun detaylarına yer verilirken, şirketin aldığı 1,5 milyar dolarlık yatırıma dikkat çekildi.

Trendyol'dan yapılan açıklamada esnaf ve KOBİ'leri yurtdışında müşterilerle buluşturmak için e-ihracat köprülerinin kurulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Şirketin hali hazırda 1,1 milyon kişilik olan istihdamının da 2023'de 2,4 milyon kişiye çıkarmayı hedeflediği aktarıldı.

Yatırım turunun liderliğini General Atlantic ve SoftBank üstlenmişti

Ağustos ayında gerçekleşen yatırım turu, General Atlantic ve Japonya merkezli, SoftBank Investment Advisers yönetimindeki SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşmişti.