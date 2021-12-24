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Ekonomi

Avrupa'nın en büyük yatırımları açıklandı; Trendyol üçüncü sırada

Şirket listeye giren tek Türk firması oldu

24 Aralık 2021 11:07

Trendyol, Avrupalı teknoloji yayını Tech.eu'nun yayımladığı "Avrupa'nın en büyük 20 Yatırımı" listesine üçüncü sıradan girdi. Şirket Türkiye'den listeye giren tek firma oldu. 

Tech.eu tarafından yapılan açıklamada Trendyol'un ağustos ayında gerçekleştirdiği yatırım turunun detaylarına yer verilirken, şirketin aldığı 1,5 milyar dolarlık yatırıma dikkat çekildi.

Trendyol'dan yapılan açıklamada esnaf ve KOBİ'leri yurtdışında müşterilerle buluşturmak için e-ihracat köprülerinin kurulmasının hedeflendiği ifade edildi. 

Şirketin hali hazırda 1,1 milyon kişilik olan istihdamının da 2023'de 2,4 milyon kişiye çıkarmayı hedeflediği aktarıldı.

Yatırım turunun liderliğini General Atlantic ve SoftBank üstlenmişti

Ağustos ayında gerçekleşen yatırım turu, General Atlantic ve Japonya merkezli, SoftBank Investment Advisers yönetimindeki SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşmişti.

 

TrendyolyatırımAvrupa'nın en büyük 20 YatırımıTech.eu
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