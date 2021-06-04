Avrupa'nın devleri Zeki Çelik'in peşinde!

Zeki Çelik, Avrupa’nın devleri tarafından transfer listesine alındı. İngiliz ekiplerinin 24 yaşındaki sağ beki istediği kaydedildi.

Fransa’da Lille formasıyla bu sezon şampiyonluk yaşayan ve 3 yıldır başarılı olan Zeki Çelik, Avrupa’nın devleri tarafından transfer listesine alındı.

İngiltere’de Londra’da yayın yapan Evening Standard’da yer alan haberde, Manchester United, Arsenal, Tottenham ve Inter gibi önemli kulüplerin 24 yaşındaki sağ beki istediği kaydedildi.

Zeki’nin son dönemde Avrupa’da öne çıkan sağ beklerden olduğu, yaşı ve potansiyeliyle çok beğenildiği ifade edildi. Ayrıca Lille’deki şampiyonluğu ile EURO 2020’de boy göstereceği anımsatıldı.