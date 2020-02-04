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Dünya

Avrupa'nın aşırı sağcı liderleri Roma'da toplandı: "Yeni hümanizm biziz"

Marechal'den Greta'ya: Çevrecilik muhafazakarların doğal davası, aşırı sol ve delilerin değil

04 Şubat 2020 22:48

Avrupa'nın Birlik karşıtı aşırı sağcı liderleri İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 'Ulusalcı Muhafazakarlar Konferansı'nda bir araya geldi.

Euronews'in haberine göre, eski ABD Başkanı Ronald Reagan ve Papa II. Jean Paul'e adanan "Tanrı, Şeref, Vatan" ana temalı konferansın katılımcıları arasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İtalya'da oylarını katlayan Fratelli d'Italia lideri Giorgia Meloni ve Fransız aşırı sağ partisi Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in yeğeni Marion Marechal-Le Pen de bulunuyor.

3-4 Şubat tarihlerinde düzenlenen konferansta AB'ye yüklenen Macaristan Başbakanı Orban, "AB ile sıkıntımız var. Bu sıkıntıların kaynağı da Avrupa'yı nasıl oluşturacağımız konusundaki yaklaşım farkından geliyor" şeklinde konuştu.

'Latin birliği' önerisi

Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in yeğeni, eski parlamenter Marion Marechal-Le Pen ise Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz arasında bir Latin birliği kurulması önerisini dile getirdi.

Marechal-Le Pen, kurulacak birliğin Vişegrad Grubu (Çekya, Macaristan, Polonya, Slovakya) ile beraber hareket ederek İngiltere, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ile iyi ilişkiler içinde bulunması gerektiğini ifade etti.

Marechal'den Greta'ya: Çevrecilik muhafazakarların doğal davası, aşırı sol ve delilerin değil

"Biz yeni hümanizmiz" ifadesini kullanan Marechal-Le Pen, çevre korumasının muhafazakarların 'doğal' davası olduğunu savundu. Aşırı sağcı genç lider, "Greta kusura bakmasın ama doğanın korunmasını aşırı sola ve delilere bırakmamalıyız" şeklinde konuştu.

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