Avrupa Müzik Ödülleri için yarışacaklar

Tüm dünyada ilgiyle izlenen "MTV Avrupa Müzik Ödülleri" için Türk Müziği'nin beş başarılı ismi açıklandı.

Manga, Kenan Doğulu, Atiye, Nil Karaibrahimgil ve Bedük MTV Avrupa Müzik Ödülleri için kıyasıya yarışacak.

1994 yılından bu yana düzenlenen "MTV Avrupa Müzik Ödülleri", bu yıl da izleyici oyları ile sahiplerini bulacak. Her yıl Avrupa'nın bir başka büyük şehrinde düzenlenen bu dev organizasyonda, MTV Türkiye geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'yi ve Türk müzik piyasasını temsil edecek. Bu yıl 05 Kasım’da Berlin’de gerçekleşecek olan Avrupa Müzik ödülleri'nde geçtiğimiz yıl Emre Aydın Avrupa’nın en sevilen sanatçısı seçilmişti. Aydın'ın bu başarısının ardından daha da önemsenen yarışmada ülkemizi temsil edecek olan sanatçı, izleyicilerin oylarıyla belirlenecek. 01 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında yapılacak oylamada, Avrupa’da ülkemizi temsil edecek sanatçı seçilerek Berlin’de dünyaca ünlü isimlerle birlikte aynı sahneyi paylaşma şansını elde edecek.

Geçtiğimiz yıllarda Pink, Kanye West, Duffy, Madonna, Britney Spears ve Amy Winehouse gibi dünyaca ünlü sanatçıların gerek performans, gerekse sunumlarıyla katıldığı MTV Avrupa Müzik Ödülleri Töreni, 05 Kasım'da Berlin’de gerçekleştirilecek. Türkiye’nin genç ve güzel yeteneklerinden Atiye, dans müzik dalında farklı tarzı ve cesaretli tavrıyla son dönemde en çok dikkati çeken isimlerinden Bedük, Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Kenan Doğulu, sıradışı tarzı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken pop müzik sanatçısı Nil Karaibrahimgil, Pop-Rock dalında öncü olmayı başaran grup Manga, Avrupa Müzik Ödülleri için yarışacak.