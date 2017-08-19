Avrupa Müzeler Gecesi bugün başlıyor

Avrupa Müzeler Gecesi, bu akşam (19 Ağustos 2017) saat 18.00’den itibaren başlıyor. Avrupa genelinde 300’den fazla müze, yaz tatili sezonunda saat 02.00’ye kadar ziyarete açık olacak.

Bu yıl 20’nci yıldönümünü kutlayan Avrupa Müzeler Gecesi’nin 37’ncisi yine zengin programlarla misafirlerini karşılayacak.

İlki Berlin’de 1997 yılında başlayan Avrupa Müzeler Gecesi’nin bu yılki sloganı 'Made in Berlin'. Hızla dünyaya yayılan Avrupa Müzeler Gecesi Türkiye’de de ziyaretçileri müzelere çekiyor. Almanya’da 80’den fazla müze bu akşam itibariyle kapılarını ziyaretçilerine açacak. Avrupa ülkelerinde yaz sezonu ve okulların tatil olmasıyla çoğu müzelerde öğrenciler için özel programlar yapılıyor.

Almanya’nın Karlsruhe kentinde tarihi Badischen Landesmuseum Sarayı’nda Osmanlı döneminde Avrupa’da kalan Türk askerlerin geride bıraktıkları eşyalar sergileniyor.