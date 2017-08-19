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Dünya

Avrupa Müzeler Gecesi bugün başlıyor

Levent Gündüz /Karlsruhe, 19 Ağustos (DHA)- Avrupa Müzeler Gecesi, bu akşam saat 18

19 Ağustos 2017 13:59

Levent Gündüz /Karlsruhe, 19 Ağustos (DHA)- Avrupa Müzeler Gecesi, bu akşam saat 18.00\'den itibaren başlıyor. Avrupa genelinde 300’den fazla müze, yaz tatili sezonunda saat 2.00’ye kadar ziyarete açık olacak. Bu yıl 20. yıldönümünü kutlayan Avrupa Müzeler Gecesi\'nin 37\'ncisi yine zengin programlarla misafirlerni karşılayacak.

İlk’i Berlin’de 1997 yılında başlayan Avrupa Müzeler Gecesi\'nin bu yılki sloganı ‘Made in Berlin‘. Hızla dünyaya yayılan Avrupa Müzeler Gecesi Türkiye\'de de ziyaretçileri müzelere çekiyor. Almanya’da 80’den fazla müze bu akşam itibari ile kapılarını ziyaretçilerine açacak. Avrupa ülkelerinde yaz sezonu ve okulların tatil olmasıyla çoğu müzelerde öğrenciler için özel programlar yapılıyor.

Almanya’nın Karlsruhe kentinde tarihi Badischen Landesmuseum Sarayı\'nda Osmanlı döneminde Avrupa\'da kalan Türk askerlerin geride bıraktıkları eşyalar sergileniyor.

 

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