'Avrupa Miras Günleri' yarın başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri Avrupa Komisyonu ile Avrupa Konseyi'nin ortak düzenlediği "Avrupa Miras Günleri"nin yarın başlayacağını açıkladı.



Etkinliklerin Türkiye ayağındaki kutlamalar bu yıl, 2008'in "Avrupa Kültürlerarası Diyalog Yılı" olması nedeniyle, "İpek Yolu"nun Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan, Geyve, Sapanca, Taraklı, Göynük, Mudurnu ve İznik ilçelerini kapsayan Ayaş-Sapanca güzergâhında yapılacak.

Bu güzergâhtaki il ve ilçelerin, Avrupa kültür alış verişinin parçası oldukları 3 gün süren etkinlikte vurgulanacak. İlçelerde, 7 eylüle kadar çeşitli sergi, panel ve gezi programları düzenlenecek.



Etkinlik süresince güzergahtaki, bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ücretsiz gezilebilecek. Müze ve ören yerlerinde, mavi zemin üzerinde Avrupa Miras Günleri'nin logosunu taşıyan bayraklar ile bakanlığın hazırladığı tanıtıcı posterler asılı olacak.



İpek Yolu sergisi



Avrupa Miras Günleri'nin açılış töreni ise, yarın Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde, "İpek Yolu" konulu fotoğraf sergisinin izlenime sunulmasıyla yapılacak. Sergi, bir hafta boyunca gezilebilecek.



Serginin açılışının ardından, "İpek Yolu Kültür Güzergâhı" konulu panel^düzenlenecek. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde de etkinlik süresince Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün "İpek Yolu Kültür Güzergâhı" ile ilgili hazırladığı film gösterilecek.

