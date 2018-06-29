Avrupa Mevduat Sigorta Fonu müzakereleri bu yıl başlayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Haziran (DHA) – Euro Bölgesi liderlerinin bugün Brüksel’de gerçekleştirdiği zirvede, üye ülkelerin bankacılık paketini yılsonundan önce kabul etmesi ve Avrupa Mevduat Sigorta Fonu için izlenecek yol haritasına ilişkin siyasi müzakerelerin yıl sonundan önce başlanmasına karar verildi.

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre;