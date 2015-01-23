'Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişleme kararı Euro Bölgesi'ni kurtarmak için yapılmış en acımasız hamle'

İngiliz gazetelerinin bugün manşetlerinden duyurdukları gelişmelerin başında, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin dün Euro Bölgesi için açıkladığı parasal genişleme programı var. Draghi Mart'tan itibaren ayda 60 milyar euroluk varlık alımı yapacaklarını açıklamıştı. Program Eylül 2016'ya dek sürecek. Guardian gazetesi, haberi "Euro Bölgesi'ni kurtarmak için yapılmış 1 trilyon euroluk 'ani ve acımasız' hamle" başlığıyla manşetine taşıdı.

Gazete, ECB'nin Euro Bölgesi'ne ayda 60 milyar euro likidite pompalama kararını Almanya'nın direnişine rağmen aldığını belirtiyor. Guardian'a göre, ECB'nin kararı Almanya'yı öfkelendirmiş durumda. Zira Berlin yönetimi parasal genişlemeyi, Yunanistan gibi serbestçe harcama yapan ülkeler için bir nevi kurtarma paketi olarak olarak görüyor ve enflasyonun kontrol dışına çıkmasından korkuyor.

Financial Times gazetesinin manşeti ise "ECB'nin bono alımı planı yatırımcıların beklentilerini aşarken, piyasalar yükselişe geçti". Gazete ECB'nin kararının açıklanması sonrası, Londra Borsası'nda FTSE Eurofirst 300 endeksinin yüzde 1,6 arttığını ve bunun son altı yıldır gözlenen en büyük artış olduğunu aktarıyor.

Haberde dikkat çekilen bir diğer nokta ise ECB'nin son politikası ile Amerikan ve İngiliz Merkez Bankalarının politikalarına yakın bir çizgiye gelmesi. İki banka da, 2008'deki küresel mali krizin ardından devlet tahvillerini satın almıştı.

Financial Times Euro-dolar paritesinin dün açıklanan program sonrası 1,14'e düştüğüne, Euro'nun Amerikan Doları karşısında son 11 yılın en düşük seviyesine gerilediğine de dikkat çekmiş.

ECB'nin kararına bu noktadan yaklaşan Times gazetesinin manşeti ise "Avrupa'ya nakit akarken, Britanya'ya talih kuşu kondu".

Times, ECB'nin kararının Britanya vatandaşları için Avrupa ülkelerindeki tatillerin ucuzlaması ve Avrupa'dan ihraç edilen ürünlerin fiyatlarının düşmesi anlamına geldiğini duyuruyor. Gazete, İngiliz Sterlini'nin de Euro karşısında son altı yılın en yüksek düzeyine çıktığını vurguluyor.

"ECB'nin izleyeceği politika Euro'nun değerini daha da düşecek, Britanyalı ihracatçılar bunun olumsuz etkilerini hissedebilir. Zira ürünleri daha pahalı hale gelecek" demiş Times...