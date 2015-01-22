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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası'ndan 60 milyar Euro'luk parasal genişleme

Draghi yeni programın Mart ayında başlayacağını, Eylül 2016'ya kadar süreceğini söyledi

22 Ocak 2015 18:26

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi'ndeki zayıflayan ekonomik görünümü destekleyebilmek için ayda 60 milyar euroluk varlık alımı yapacaklarını açıkladı.

Draghi yeni programın Mart ayında başlayacağını, Eylül 2016'ya kadar süreceğini söyledi.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 0,5'te sabit tuttuğu toplantı sonrasında konuşan Draghi, "Yeni parasal genişleme programı Euro Bölgesi'nde talebi güçlendirip şirketlerin kapasite kullanım oranlarını artıracaktır" dedi.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun Aralık ayında negatif bölgeye geçerek eksi yüzde 0,2 olarak açıklanması, ekonomik aktiviteye dair endişeleri artırmış ve Avrupa Merkez Bankası'na yönelik yeni hamle beklentileri de artmıştı.

60 milyar euroluk yeni parasal genişleme kapsamında Avrupa Merkez Bankası hem devlet tahvilleri alacak hem de özel sektör menkul kıymetlerini piyasadan toplayacak.

Varlık alımları karşılığında piyasaya verilecek olan euro likiditesiyle birlikte piyasa faizlerinin ve dolayısıyla kredi faizlerinin gerilemesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın hedefi faizlerde gerilemeyi sağlayarak yatırımların ve tüketim harcamalarının artırılmasını sağlamak ve böylece ekonomik büyümeye destek vermek.

 

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