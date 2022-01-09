Avrupa Merkez Bankası üyesinden 'yeşil enerji, yüksek enflasyon yaratabilir' uyarısı

Euro Bölgesi'nde enerji fiyatları enflasyon üzerinde baskı yaratırken, Avrupa Merkez Bankası yetkilisinden enflasyon uyarısı geldi.

Bloomberg HT'nin haberine göre Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel iklim değişikliği ile mücadele etmeye yönelik politikaların enerji fiyatlarını uzun süre yüksek tutmasının olası olduğunu ve Avrupa Merkez Bankası'nın teşviklerinin planlanandan daha erken sürede bitirmesine yol açabileceğini söyledi.

Amerikan Finans Birlikleri'nin yıllık toplantısında konuşan Schnabel fosil yakıtlardan daha çevre dostu düşük karbonlu ekonomiye planlanan geçişin orta vadede baz enflasyon tahminleri için yukarı yönlü ciddi riskler barındırdığını söyledi.

Schnabel yeşil enerji sürecindeki enflasyonun merkez bankalarının pozisyonunu gözden geçirmesine neden olabileceğini de söyledi.