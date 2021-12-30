Avrupa Merkez Bankası üyesinden 2023'te faiz artışı sinyali

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot, bankanın 2023 yılının başlarında faiz artışı için hazır olacağını söyledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Knot bir gazeteye verdiği mülakatta varlık alımlarının gelecek yıl sonunda biteceğini, sonrasında da faiz artışı olabileceğini belirtti.

Frankfurt’taki mevkidaşlarının benzer görüşte olup olmadığı sorusuna ise Knot “izleyip göreceğiz ancak aynı görüşte olduklarını düşünüyorum. Ekonominin bu dönemde nasıl ilerleyeceği önemli. Bir yıl uzun bir süre” yanıtını verdi. Knot, Omikron varyantının gelecek sene fiyatlara etkisinin azalacağını, ancak bu etki daha da artarsa bankanın hızlıca politikasını değiştireceğini ifade etti.

AMB bu ayki toplantısında pandemi acil varlık alım programının sona ereceğini, normal varlık alımlarının ise bu geçiş döneminde artırılacağını açıklamıştı.

Diğer Merkez Bankaları sıkı para politikası konusunda daha hızlı davranıyor. Fed varlık alımlarını azaltma programını hızlandırırken İngiltere Merkez Bankası da bu ay ‘kalıcı enflasyon’u gerekçe göstererek sürpriz faiz artışı yapmıştı.