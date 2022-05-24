T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası üyesi: 50 baz puanlık faiz artışı konusunda bir uzlaşı yok

AMB üyesi 50 baz puanlık faiz artışı konusunda bir uzlaşı yok faiz artırımlarının kademeli olacağını dile getirdi

24 Mayıs 2022 12:15

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Üyesi Francois Villeroy de Galhau 50 baz puanlık faiz artışının üzerinde mutabakat sağlanan bir konu olmadığını söyledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre Villeroy de Galhau İsviçre'deki Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda verdiği mülakatta "Bu noktada 50 baz puanlık faiz artışı konusunda bir uzlaşı yok. Faiz artırımları kademeli olacak" ifadesini kullandı.

Villeroy'un bu açıklamasının ardından euro yükselişinin bir kısmını geri verdi ve 1.0710'dan işlem gördü.

AMB Başkanı Christine Lagarde'ın üçüncü çeyrekte negatif faizden çıkabileceklerini belirtmesiyle dün euro 1.0736 ile bir ayın zirvesine çıkmıştı.

Lagarde Temmuz ayında faiz artışlarına başlayabilecekleri ve eylül sonunda negatif faiz döneminin sona erebileceği mesajı vermişti.

Francois Villeroy de Galhaufaiz50 bazartışAMB
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24