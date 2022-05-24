Avrupa Merkez Bankası üyesi: 50 baz puanlık faiz artışı konusunda bir uzlaşı yok

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Üyesi Francois Villeroy de Galhau 50 baz puanlık faiz artışının üzerinde mutabakat sağlanan bir konu olmadığını söyledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre Villeroy de Galhau İsviçre'deki Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda verdiği mülakatta "Bu noktada 50 baz puanlık faiz artışı konusunda bir uzlaşı yok. Faiz artırımları kademeli olacak" ifadesini kullandı.

Villeroy'un bu açıklamasının ardından euro yükselişinin bir kısmını geri verdi ve 1.0710'dan işlem gördü.

AMB Başkanı Christine Lagarde'ın üçüncü çeyrekte negatif faizden çıkabileceklerini belirtmesiyle dün euro 1.0736 ile bir ayın zirvesine çıkmıştı.

Lagarde Temmuz ayında faiz artışlarına başlayabilecekleri ve eylül sonunda negatif faiz döneminin sona erebileceği mesajı vermişti.