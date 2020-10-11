Avrupa Merkez Bankası: TCMB, siyasi baskı altında, yasal bazı değişiklerle hukuki bağımsızlığını kaybetti

Avrupa Merkez Bankası (AMB) ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son birkaç yıldır para politikasını gevşetmek için siyasi baskı altında olduğunu ve yasal bazı değişiklerle hukuki bağımsızlığını da kaybettiğini öne sürdü.

Dünya hasılasının yüzde 75'ini kapsayan 13 ülkenin merkez bankasını inceleyen AMB ekonomistleri, TCMB bağımsızlığının özellikle 2018 ve 2019 yıllarında hem yasal düzenlemelerle hem de fiilen kötüleştiğini savundu. Sözcü'den mehtap Özcan Ertürk izalı habere göre, para politikası karmaşıklığı, doğrudan faiz artıramama, görevden almalar gibi konuların öne çıktığı makalede, “Tüm bunlar TCMB'nin güvenilirliğinin zayıflamasına sebep oldu” denildi.

Rapora göre bağımsızlığı zedeleyen gelişmeler şöyle: