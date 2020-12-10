Avrupa Merkez Bankası'ndan pandemi kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) 500 milyar Euro artırdı.

ECB, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) 500 milyar Euro artırırken PEPP çerçevesinde alınan varlıkların ana para ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmesi en azından 2023 yılı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Avrupa'da Koronavirüs vakaları artarken Avrupa Merkez Bankası'nın daha önce verdiği sinyaller doğrultusunda ilave teşvik bekleniyordu.

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