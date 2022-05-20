Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artış sinyali

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Ignazio Visco bankanın temmuz ayında faiz artışına 'hazır olabileceğini' söyledi.

Aynı zamanda İtalya Merkez Bankası Başkanı olan ve Yönetim Konseyi'nin güvercin isimlerinden biri olan Visco Bloomberg Televizyonuna verdiği mülakatta gelecek aylarda faiz artışı olacağını ve artışların kademeli olacağını bildirdi.

Bloomberg HT'nin haberine göre haziran ayının varlık alım programını bitirmek için erken olacağını söyleyen Visco "Program bittikten sonra harekete geçeceğiz. Bu da temmuz olabilir" değerlendirmesini yaptı.

AMB yetkilileri rekor yüksek seyreden enflasyon konusunda alarma geçerken Temmuz ayında faiz artışına dair güçlü sinyaller gelmeye devam ediyor. AMB üyesi Klaas Knot enflasyon kötüleşirse 50 baz puanlık artışın da masada olacağını belirtmişti. Diğer bir Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks bankanın enflasyon riskleri nedeniyle temmuz ayında ilk faiz artışını yapabileceği mesajı vermişti.

Visco 2014'ten bu yana negatif bölgede olan mevduat faizine dair "Artık negatif alandan çıkabileceğimizi düşünüyorum. Kademeli faiz artışıyla piyasada harekete neden olmadan artış yapmamız anlamına gelecek" diye konuştu.