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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz oranlarında değişiklik yapmazken, yatırımcı Başkan Draghi'nin varlık alımları planının detaylarını açıklamasını bekliyor.

02 Ekim 2014 20:19

24 üyeli AMB Yönetim Kurulu politika faizini bugün Napoli'de yapılan toplantının ardından yüzde 0.05'te bıraktı.AMB mevduat faizi oranını yüzde 0.2'de, marjinal fonlama oranını ise yüzde -0.3'te bıraktı.

bloomberght.com'un haberine göre, kararın ardından gözler AMB Başkanı Mario Draghi'nin TSİ 15:30'da yapacağı basın toplantısına çevrildi. Draghi'nin varlığa dayalı menkul değer (VDMK) alımı programının ayrıntılarını açıklaması bekleniyor. AMB'nin kabul edeceği varlıkların kalite gereksinimlerini düşüreceği söylentileri dün Yunan tahvillerinde yükselemeye neden oldu.

 

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