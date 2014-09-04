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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını indirdi, dolar ve euro düştü

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını beklentinin aksine indirince, euro son 1 yılın, dolar ise son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi

04 Eylül 2014 18:13

Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz oranlarını beklentinin aksine indirdi. Bu kararın ardından dolar ve euro, lira karşısında değer kaybetti. Dolar 2,1466 TL'ye kadar gerileyerek son 3 haftanın en düşüğünü gördü. Euro dolar karşısında son 1 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Hürriyet'te yer alan ahbere göre, Avrupa Merkez Bankası sürpriz bir kararla faiz oranlarını indirdi. Banka gösterge faiz oranlarını yüzde 0,15'ten yüzde 0,05'e, marjinal faiz oranını da yüzde 0,30'a indirdi. AMB yüzde eksi 0,10 olan mevduat faizlerini de eksi yüzde 0,20'ye indirdi.

AMB faiz oranlarını beklentilerin aksine indirmesinin ardından piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Dolar 2,1466 TL'ye gerileyerek 11 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Saat 14:52 itibariyle dolar tekrar 2.15 TL seviyesine yükseldi.

Öte yandan asıl hareketlilik ise euroda yaşandı. Euro/dolar paritesi 1.3037 ile son 1 yılın en düşük seviyesine geriledi. Euro TL karşısında da 2,8023 TL'ye kadar düştü.

 

Tahvil alım programına başlayacak mı? 

 

Öte yandan faiz kararının ardından AMB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları merakla bekleniyor. Reuters'in haberine göre bugünkü para politikası kurulu toplantısında büyüklüğü 500 milyar euroya kadar çıkabilecek bir varlığa dayalı menkul kıymet (ABS) ve ipotekli tahvil (covered bond) alımı öngören planın görüştüğü belirtildi. Konuya yakın kaynaklar Reuters'a yaptıkları açıklamada, programın üç yıl süreli olabileceğini ve varlık alımlarının bu yıl başlayabileceğini de söylediler. Ancak Haziran ayında varlık alımı yapılacağı kararı alındığında, bu karar faiz kararının ardından hemen açıklanmıştı. 

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