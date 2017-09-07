Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi, dolar düştü

İstanbul, 7 Eylül (DHA) - Avrupa Merkez Bankası (AMB) yüzde “sıfır” olan politika faizini sabit tuttu ve 60 milyar euro olan varlık alım programını değiştirmedi. ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fisher\'in istifa haberiyle gerileyen dolar, AMB kararıyla 3.42 liranın da altına indi.

Kuzey Kore geriliminin yanında, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kongre\'nin Demokrat üyeleriyle, ABD yönetiminin borç tavanını uzatma konusunda uzlaşmasıyla 3.45 lira sınırına kadar yükselen dolar, Fed içinde adı \"faiz artırma yanlıları\" arasında sayılan Fisher\'in istifasıyla 3.43 liranın da altına indi. Dolar, AMB\'nin mevcut genişleme politikasını sürdüreceğini gösteren kararı sonrasında düşüşlerini sürdürdü ve 3.4155 lirayı gördü. Dolar daha sonra 3.41 - 3.42 lira aralığında hareket ederken, euro da erken saatlerde çıktığı 4.10 liranın üzerinden 4.09 - 4.10 lira aralığına döndü.

İş Yatırım\'ın, \"ABD borç tavanı ile ilgili anlaşma piyasaları bir miktar rahatlattı\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"ABD başkanı Trump’ın borç tavanı ile ilgili demokrat kongre liderleri ile üç aylık uzatma konusunda anlaşmaya varması piyasaları bir miktar rahatlattı. Öte yandan, Fed’in şahin üyelerinden Stanley Fisher’in istifa edeceği haberi dolardaki kayıpları arttırdı\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Bugünün en önemli gelişmesi saat 14:45’te açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (AMB) kararı ve ardından Draghi’nin konuşması olacak.

\"AMB’nin varlık alımlarının azaltılması ile ilgili kararı Ekim ayından önce vermesi beklenmezken, bu konuda ve Euro’nun son dönemde güçlenmesi konusunda verilebilecek mesajlar, özellikle Euro/dolar paritesinin seyrini etkileyebilir.

\"Yurtiçinde ise önemli bir haber akışı bulunmuyor.\"