Delta ofise dönüş planlarını raydan çıkardı; Avrupa Merkez Bankası, yıl sonuna kadar uzaktan çalışacak

Delta varyantı dünya genelinde ofise dönüş planlarını raydan çıkarırken Avrupa Merkez Bankası (AMB) da benzer bir karar aldı. AMB Başkanı Christine Lagarde, mevcut pandemi koşullarında gelecek yılın ocak ayı sonuna kadar uzaktan çalışmaya devam edileceğini söyledi.

AMB Başkanı Christine Lagarde, bir televizyon programında "Varsayılan çözüm, bugün ve muhtemelen ocak ayının sonuna kadar uzaktan çalışmaktır" dedi.

Frankfurt merkezli AMB'nin sözcüsü, uzaktan çalışma kararının mevcut pandemi durumu göz önüne alınarak verildiğini söyledi.

"Hibrit bir düzene doğru gidiyoruz"

Röportajda Lagarde "İnsanların buluşabileceği, birbirini görebileceği, düzenli toplantılar yapabileceği ve yüz yüze görüşebileceği hibrit bir düzene doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Lagarde, yeni düzenlemelerin kesinleşmediğini belirterek "İnsanlar uzaktan çalışmayı pandemi sırasında öğrendiler. Bu tecrübeler gelecekteki çalışma şekli için kullanılacak" dedi.

Ancak, hastane personeli, inşaat işçileri ve mağaza çalışanları da dahil olmak üzere işgücünün büyük bir bölümünün "uzaktan çalışma lüksüne" sahip olmadığını kabul etti.

Uluslararası Para Fonu gibi büyük şirketler ve kurumlar, delta varyantı enfeksiyonların artmasının ardından ofise dönüşleri ertelemek zorunda kaldı.