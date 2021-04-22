Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Euro bölgesinde enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselmesi bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel olarak, politika faizini "sıfır"da, mevduat faizi oranını "eksi yüzde 0.5"te sabit tuttu. ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesinde enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselmesinin beklendiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu, enflasyon görünümü "tahmin ufku içinde yeterince yakın, ancak yüzde 2.0'nin altında bir düzeye" ulaşıncaya kadar oranların bu düzeylerde ya da daha düşük kalmasını bekliyor. Pandemi acil durum satın alma programı (pandemic emergency purchase program - PEPP) kapsamındaki tahvil alımları için azami büyüklüğü de 1.85 trilyon Euro'da tutan ECB'ye göre PEPP en az Mart 2022'ye kadar sürmesini bekliyor. ECB'nin bir sonraki kritik para politikası kararı 10 Haziran'da olacak. ECB politika yapıcıların Haziran ayında tahvil alımını yavaşlatıp yavaşlatmamaya karar vermeleri bekleniyor.



ECB'den yapılan açıklamaya göre, varlık satın alma programı (asset purchase program - APP) kapsamındaki net alımlar, aylık 20 milyar euro düzeyinde, politika faizlerinin destekleyici etkisini güçlendirmek için gerekli olduğu sürece ve faiz artırımına başlamadan kısa bir süre önce sona erecek şekilde devam edecek. ECB açıklamasında, "Enflasyonun simetri taahhüdü doğrultusunda sürdürülebilir bir şekilde hedefine doğru hareket etmesini sağlamak için uygun olduğu şekilde tüm araçlarını ayarlamaya" hazır olduğu da yinelendi.

Lagarde: aşılama kampanyalarının hızı cesaret verici

ECB'nin faiz kararının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Lagarde,

Covid-19 aşılama kampanyalarının hızının cesaret verici olduğunu ve Avrupa Birliği'nin 2021 boyunca ekonomik faaliyetinin toparlanmasının önünü açacağını savundu. Lagarde, işletmelerin sağlam talep üzerinde toparlanmaya devam ettiğini, Koronavirüs ile ilgili kısıtlama önlemlerinin ise iyileşme belirtilerine rağmen hizmetler sektöründeki faaliyeti sınırlamaya devam ettiğini vurguladı.

"Ekonomik duruma ilişkin değerlendirmemiz Mart ayındakiyle aynı"

ECB toplantısında, pandemi acil durum satın alma programının (pandemic emergency purchase program - PEPP) tartışılmadığını, çünkü bunun için çok erken olduğunu vurgulayan Lagarde, pandeminin Avrupa'yı vurduğu ve ECB'nin PEPP'yi başlattığı "ekonomik duruma ilişkin değerlendirmemiz büyük ölçüde Mart ayındaki ile aynıdır" dedi.



Lagarde, süren Covid-19 aşılama çalışmaları nedeniyle iyileşmenin "açık işaretlerinin" görünmesine karşın, virüsün yeni varyantlarının ve kısıtlamaların kısa vadeli görünüm için hala bir risk oluşturduğuna dikkat çekti. Lagarde, PEPP kapsamında satın alma hızında net ve önemli bir artış olduğuna da işaret ederek, bunun süreceğini ve PEPP alımlarının gelecekteki hızının finansman koşullarını ve enflasyon görünümünü gösteren verilerle belirleneceğini sözlerine ekledi. (DHA)