Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Lane: Yüksek enflasyon kalıcı bir durum değil

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, Avrupa'nın güçlü bir toparlanma göstermesini sağlayacaklarını ve finansman maliyetlerinde gereksiz bir ayarlamanın bu toparlanmayı rayından çıkarmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Foreks'in haberine göre Avrupa'da enflasyonun 1990'lardan bu yana görülmeyen seviyelere yükselmesinin ECB üzerinde baskı yarattığına inanıldığı bir dönemde El Pais gazetesine konuşan Lane, yaşanan fiyat artışlarının geçici olduklarını savundu. Lane ayrıca ECB'nin ekonomide toparlanmanın rayından çıkmaması için istikrarlı finansman şartlarının devam etmesini sağlayacağını teyit etti.

Enflasyonun şu anda beklenmedik şekilde yüksek olduğunu, ancak enflasyonun gelecek yıl düşeceğine inandıklarını belirten Lane, "Eğer orta vadeli görünüme bakarsanız, enflasyon oranı hala çok düşük, enflasyon hala yüzde 2 hedefimizin altında, çok yüksek değil" diye konuştu.

Cari yüksek enflasyonun global olarak güçlü toparlanma ile bağlantılı olduğunu belirten Lane, yaşanan arz darboğazlarının ve yüksek enerji maliyetlerinin bu yüksek enflasyonun arkasında olduğunu vurguladı. Lane, arz darboğazlarının gelecek yıl hafifleyeceğine, enerji fiyatlarının sabit kalacaklarına veya düşeceklerine inandıklarını da ifade etti.

Lane, "Yüksek enflasyon durumu çok alışılmadık ve geçici bir durum, kronik bir durumun işareti değil" dedi