Avrupa medyası: ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka istihbaratının yardımıyla Merkel'i gözetledi

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Barack Obama döneminde ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın(NSA) Danimarka istihbaratının yardımıyla aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel de bulunan üst düzey Avrupa ülkeleri yetkililerini gözetlediği belirtildi.

NSA'in ABD müttefikleri hakkında istihbarat topladığı iddiaları ilk olarak Edward Snowden'ın ifşaatlarıyla ortaya çıkmıştı. Yeni soruşturma Danimarka İstihbarat Servisi'nin(FE) de NSA ile çalıştığını gösterdi.

Danimarka'nın devlet haber kuruluşu DR, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberde gizli bir Danimarka istihbarat raporunun NSA ile FE'nin 2012-2014 arasında birlikte çalıştığını doğruladığını belirtti. Almanya, Fransa, Norveç ve İsveç'ten de haber kuruluşları iddiaları doğrulayan haberler yayımladı.

4 özel FE ajanı tarafından hazırlanan 'Dunhammer Raporu'na göre NSA Danimarka'nın deniz altındaki internet kablolarını kullanarak dinlemeler yaptı. Danimarka'nın durumdan haberdar olduğu ve kabul ettiği ifade edildi.

Rapora göre bu kablolar aracılığıyla veri toplandı.

Haberlere göre Merkel hedef alınan isimler arasındaydı. Merkel'in rakiplerinden SPD'li Peer Steinbrück ve Frank-Walter Steinmeier'in de dinlendiği bildirildi. Steinmeier şimdi Almanya'nın cumhurbaşkanlığını yapıyor.

Alman hükümeti, konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını açıkladı. Hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Başbakan Merkel'in konuyu dinlemelerle ilgili haberlerden öğrendiği" belirtildi.