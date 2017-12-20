Avrupa Mahkemesi: Uber dijital bir hizmet değil, resmen bir taksi şirketidir

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Aralık (DHA) – Avrupa Adalet Mahkemesi araç paylaşım uygulaması Uber’in dijital bir hizmet değil resmen bir ulaşım şirketi olduğuna hüküm verdi.

Uber kendisinin bir taksi şirketi olmadığını, insanların elektronik olarak birbiriyle iletişim kurmasına da yardım eden dijital bir toplum hizmeti olduğunu savunuyordu. Dava Uber’in İspanya’nın Barselona kentinde yerel taksi kurallarına uyması gerektiğinin söylenmesinin ardından geldi. Uber kararın şirketin Avrupa’daki faliyet biçimini çok değiştirmeyeceğini söylese de uzmanlar davanın paylaşım ekonomisinin sembollerinden biri haline gelen Uber için sonuçları olacağını söylüyor.

Uber’den yapılan açıklamada, “Bu hüküm çoğu Avrupa Birliği ülkesinde zaten ulaşım kanunlarına uygun şekilde hizmet verdiğimiz için çok bir şey değiştirmeyecek” denildi ve eklendi:

“Fakat milyonlarca Avrupa vatandaşının bizim uygulamamıza benzer uygulamaları kullanması hala engelleniyor. Yeni CEO’muz Dara Khosrowshahi’nin de dediği gibi Uber gibi hizmetlere düzenleme getirmek normaldir. Bu yüzden Avrupa genelinde şehirlerle olan iletişimimize devam edeceğiz. Bu yaklaşımla herkesin bir tıkla güvenilir bir araç çağırabilmesini sağlayacağız.” (Fotoğraflı)