T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avrupa Mahkemesi: Uber dijital bir hizmet değil, resmen bir taksi şirketidir

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Aralık (DHA) – Avrupa Adalet Mahkemesi araç paylaşım uygulaması Uber’in dijital bir hizmet değil resmen bir ulaşım şirketi olduğuna hüküm verdi

20 Aralık 2017 16:13

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Aralık (DHA) – Avrupa Adalet Mahkemesi araç paylaşım uygulaması Uber’in dijital bir hizmet değil resmen bir ulaşım şirketi olduğuna hüküm verdi.
Uber kendisinin bir taksi şirketi olmadığını, insanların elektronik olarak birbiriyle iletişim kurmasına da yardım eden dijital bir toplum hizmeti olduğunu savunuyordu. Dava Uber’in İspanya’nın Barselona kentinde yerel taksi kurallarına uyması gerektiğinin söylenmesinin ardından geldi. Uber kararın şirketin Avrupa’daki faliyet biçimini çok değiştirmeyeceğini söylese de uzmanlar davanın paylaşım ekonomisinin sembollerinden biri haline gelen Uber için sonuçları olacağını söylüyor. 
Uber’den yapılan açıklamada, “Bu hüküm çoğu Avrupa Birliği ülkesinde zaten ulaşım kanunlarına uygun şekilde hizmet verdiğimiz için çok bir şey değiştirmeyecek” denildi ve eklendi:
“Fakat milyonlarca Avrupa vatandaşının bizim uygulamamıza benzer uygulamaları kullanması hala engelleniyor. Yeni CEO’muz Dara Khosrowshahi’nin de dediği gibi Uber gibi hizmetlere düzenleme getirmek normaldir. Bu yüzden Avrupa genelinde şehirlerle olan iletişimimize devam edeceğiz. Bu yaklaşımla herkesin bir tıkla güvenilir bir araç çağırabilmesini sağlayacağız.” (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıAralık DHAAvrupa Adalet MahkemesiUberinUberDava UberinBarselonaAvrupadakiAvrupa BirliğiAvrupaYeni CEOmuz Dara KhosrowshahininBuFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24