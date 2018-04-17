Avrupa liglerinin en 'Süper'i, Spor Toto Süper Lig!

Avrupa\'da şampiyonlar belli olurken, Türkiye\'de heyecan devam ediyor

Tam 4 takım son 5 haftaya şampiyonluk parolasıyla girdi

İbrahim ALİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)

Avrupa liglerinde son haftalara girilirken, şampiyonluğu göğüsleyen takımlar da bir bir belli oluyor.

İngiltere Premier Lig\'de Manchester City, Fransa Lig 1\'de Paris Saint-Germain, Bundesliga\'da Bayern Münih ve Hollanda Eredivisie\'de PSV Eindhoven şampiyonluğu garantilerken, La Liga ve Serie A\'da da şampiyonlar belli gibi. Portekiz Premier Ligi, Spor Toto Süper Lig, Ukrayna Premier Ligi ve Yunanistan Süper Ligi\'nde ise şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.

FRANSA LIGUE 1\'İN LİDERİ PSG

Fransa Ligue 1\'de Paris Saint-Germain, sahasında Monaco\'yu 7-1 yenerek bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. PSG, bu galibiyetle Monaco\'nun 17 puan önünde şampiyonluğunu kutladı. PSG, yaşadığı bu şampiyonlukla beraber 7\'nci zaferine de ulaştı. Ayrıca PSG, kupa finalinde Monaco\'yu 3-0 mağlup ederek Fransa Lig Kupası\'nı da müzesine götürdü.

Bu arada PSG, Fransa\'da 2012-2013 sezonundan sonra 18 kupa kazandı.

SÜPER CITY

Manchester City, İngiltere Premier Lig\'in tamamlanmasına 5 hafta kala 5\'inci şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 87 puan toplayan City, en yakın rakibi Manchester United\'in 16 puan önünde yer alıyor. Ayrıca İngiltere Lig Kupası\'nda da Arsenal\'i 3-0 mağlup eden City, müzesine bir kupa daha götürdü. Pep Guardiola, İspanya ve Almanya\'dan sonra İngiltere\'de de şampiyonluk yaşadı.

BAYERN MÜNİH PANZER GİBİ

Bungesliga\'da bitime 5 hafta kala üst üste 6\'ncı şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, toplamda ise 28\'inci şampiyonluk sevincini yaşadı. Schalke 04\'ün 20 puan önünde yer alan Münih, ayrıca Şampiyonlar Ligi yarı finalinde de son iki sezonun şampiyonu Real Madrid ile finale çıkma mücadelesi verecek.

HOLLANDA\'DA ŞAMPİYONLUK PSV\'NİN

Hollanda Eredivisie\'nin 31\'inci haftasında konuk ettiği Ajax\'ı 3-0 yenen PSV Eindhoven, ligin bitimine 3 hafta kala 24\'üncü şampiyonluğuna ulaştı. Eredivisie\'de en çok şampiyon olan takım 33 kez kupa kaldıran Ajax olurken, PSV\'nin ise 24 şampiyonluğu bulunuyor.

LA LİGA\'DA BARCELONA ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

La Liga\'nın 32\'nci haftasında Barcelona, en yakın rakibi Atletico Madrid\'in 11 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Real Madrid ise Barcelona\'nın 15 puan gerisinde yer alıyor. Sezonun bitmesine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan edeceği günü bekleyen Barca, 25\'inci şampiyonluğu için gün sayıyor. Şampiyonlar Ligi\'nden beklenmedik bir şekilde Cengiz Ünderli Roma\'ya elenen Katalan ekibi, İspanya Kral Kupası finalinde de Sevilla ile karşılaşacak.

JUVE, 34\'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU İÇİN GÜN SAYIYOR

İtalya Serie A\'nın 32\'nci haftasına 84 puanla lider giren Juventus, Napoli\'nin 6 puan önünde yer alıyor. Ligin bitimine 6 hafta kalan Çizme\'de Juventus, 34\'üncü şampiyonluğunu bekliyor. İtalya Kupası finalinde de Milan ile karşılaşacak olan Juventus, sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor.

PORTO VE BENFICA\'NIN KIYASIYA MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Portekiz Premier Lig\'de 4 sezondur şampiyonluğu ezeli rakibi Benfica\'ya kaptıran Porto, sezon sonuna 4 hafta kala Benfica\'nın 2 puan önünde yer alıyor. Benfica\'yı deplasmanda Hector Herrera\'nın attığı golle mağlup eden Porto, kalan haftalarda puan kaybı yaşamak istemiyor. Porto, 28\'inci şampiyonluğunu yaşamak isterken, Benifa da üst üste 5\'inci, toplamda ise 37\'nci şampiyonluğunu yaşamak istiyor.

AEK ATINA\'NIN ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ

Yunanistan Süper Ligi\'nde üst üste 7 şampiyonluğu bulunan Olympiakos\'un hegomonyasını AEK Atina yıkacak. AEK, 11\'inci şampiyonluğu yaşamak istiyor. 24 senenin ardından şampiyonluk yaşayacak Başkent ekibi ligin sonuna 3 hafta kala PAOK\'un 8 puan önünde lider durumda bulunuyor.

SÜPER LİG\'DE HEYECAN TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasını 60 puanla lider kapatan Galatasaray, 2\'nci sıradaki Medipol Başakşehir ve 3\'üncü sıradaki Beşiktaş\'ın 1\'er puan, 4\'üncü Fenerbahçe\'nin ise 3 puan önünde lider konumda bulunuyor. Sezonun bitimine 5 hafta kalan Süper Lig\'de en çok şampiyonluk yaşayan takım Galatasaray 21\'inci şampiyonluğunu yaşamak isterken, Beşiktaş, üst üste 3\'üncü kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Medipol Başakşehir ise ilk şampiyonluk sevincini yaşama peşinde. Fenerbahçe\'de uzun süren şampiyonluk hasretini dindirerek taraftarını mutlu etmek istiyor.

SHAKHTAR DONETSK VE DİNAMO KİEV\'İN KIYASIYA YARIŞI

Ukrayna Premier Ligi\'nde son şampiyon Shakhtar Donetsk, üst üste 2\'nci şampiyonluğunu yaşamak isterken, Dinamo Kiev ise 16\'ncı şampiyonluğu için mücadelesini sürdürüyor. Premier Ligi 51 puanla lider kapatan Shakhtar, Kiev\'in 6 puan önünde ligi tamamladı ve Premier Lig Şampiyonluk Turu\'na avantajlı başladı. Şampiyonluğun büyük çekişmeye sahne olduğu Ukrayna\'da geçen hafta sonu Dinamo Kiev, Shakhtar\'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve puan farkı son 5 haftaya girilirken 3\'e düştü.

GRAFİK: Murat ÖZYILDIRIM

(FOTOĞRAFLI)

